I nuovi splendidi temi 4K Premium gratuiti per Windows 10, Novembre 2019

Sappiamo tutti che questo è il periodo di Death Stranding. All'interno dell'ultimo titolo di Hideo Kojima i panorami mozzafiato non mancano di certo: perché allora non personalizzare il proprio desktop con alcune delle montagne più belle del mondo?

Come riportato anche da MSPowerUser, Microsoft ha rilasciato gratuitamente il tema chiamato "Mountain Light Premium". Si tratta di un set composto da 18 splendide immagini 4K che possono essere utilizzate come sfondo del desktop (ruotano ad intervalli regolari). La società di Redmond descrive il tema in questo modo: "Ammira questi panorami mozzafiato di 18 spettacolari montagne. Queste immagini premium 4K sono gratuite per i temi di Windows 10 e possono essere utilizzate solo come sfondo del desktop".

Riportiamo di seguito la procedura su come installare temi su Windows 10.

Collegatevi al Microsoft Store; Premete sul pulsante Ottieni; Selezionate la voce Apri Microsoft Store; Pigiate sul tasto Ottieni presente nella finestra che compare a schermo; A download completato, premete sul pulsante Applica; Comparirà a schermo una finestra: pigiate sul riquadro Mountain Light Premium. Perfetto, non vi resta che godervi il vostro nuovo tema per Windows 10.

Nel caso le immagini 4K incluse in "Mountain Light Premium" non dovessero piacervi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra pagina dedicata ai temi per Windows 10, dove potete trovare innumerevoli soluzioni adatte a tutti i gusti.