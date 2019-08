I nuovi splendidi temi gratuiti 4K per Windows 10, 31 agosto 2019

Sembra proprio che Microsoft ci abbia preso gusto a rilasciare nuovi temi gratuiti per Windows 10. Infatti, dopo aver pubblicato il tema dedicato alle api, la società di Redmond ha deciso di "raddoppiare" l'offerta per questo mese, rilasciando altri due set immagini particolarmente interessanti.

In particolare, stiamo parlando dei temi Mountain's Glow e Otters. Il primo viene descritto in questo modo da Microsoft: "Ammira questi panorami mozzafiato di 17 montagne spettacolari di tutto il mondo. Queste immagini con didascalia sono gratuite per i temi di Windows 10 e possono essere utilizzate solo come sfondo del desktop". Il secondo set di immagini ha invece questa descrizione: "Dodici adorabili immagini di lontre si dissolvono e schizzano sul desktop in questi temi gratuiti di Windows 10 in 4K. Queste immagini devono essere utilizzate solo come sfondo del desktop".

Per installare questi temi sul vostro PC, vi basta collegarvi al link del set di immagini che avete scelto e fare clic sul tasto Ottieni. A questo punto, premete in successione sulle voci Apri con Microsoft Store, Ottieni, Installa e Applica. Perfetto, adesso avete correttamente installato il tema scelto sul vostro computer e potete godervi le immagini ad alta risoluzione delle montagne o delle lontre, a seconda della vostra scelta.

Nel caso i due set di immagini citati non dovessero convincervi, vi invitiamo a consultare la nostra scheda dedicata ai temi per Windows 10, dove potete trovare miriadi di contenuti gratuiti di questo tipo.