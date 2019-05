I nuovi splendidi temi gratuiti per Windows 10, 19 Maggio 2019

Dopo i quattro splendidi temi per Windows 10 rilasciati a gennaio 2019, Microsoft non si è fermata e sta continuando a portare avanti questa interessante iniziativa, che prevede il rilascio di nuovi temi ufficiali a intervalli regolari. Questi vanno quindi ad aggiungersi a quelli realizzati da terze parti che vengono venduti sul Microsoft Store.

Ebbene, questa volta parliamo dello splendido set da 20 immagini chiamato An African Safari, ovviamente scaricabile in modo totalmente gratuito. Le foto vengono utilizzate come sfondo del desktop e "ruotano" in un tempo di pochi secondi.

Microsoft descrive in questo modo il set An African Safari: "Cuccioli di ghepardo nella savana, una giraffa in una foresta nebbiosa e profili di zebre nel tramonto del Serengeti. Sono solo alcuni degli splendidi animali africani riprodotti in questo set da 20 immagini, gratuito per i temi di Windows 10". Vi ricordiamo che, per installare il tema, dovete collegarvi al sito ufficiale di Microsoft (dal link in fonte) e cliccare sul pulsante Ottieni. Dopodiché, vi basterà selezionare in successione le voci Apri con Microsoft Store, Ottieni, Installa e Applica e il gioco sarà fatto.

In definitiva, la società statunitense sta continuando ad aggiornare i temi gratuiti disponibili per Windows 10 e non possiamo che sperare che continui a farlo. Non mancheremo di tenervi aggiornati in merito alle novità legate ai temi gratuiti per Windows 10.