I nuovi splendidi temi gratuiti per Windows 10, 29 settembre 2019

Dopo i temi 4K dedicati ai videogiochi, Microsoft ha rilasciato dei nuovi set di immagini durante il mese di settembre 2019. In particolare, questa volta torna "l'argomento animali", visto che si parla di piume. Come sempre, tutti i temi per Windows 10 sono scaricabili gratuitamente.

Il set di immagini rilasciato questo mese si chiama "Feathers" e viene descritto dalla società di Redmond in questo modo: "Avvicinati al mondo del piumaggio con questo set di brillanti piume composto da 14 immagini. Queste immagini sono gratuite per i temi di Windows 10 e devono essere utilizzate solo come sfondo del desktop". Chiaramente, come avviene con tutti i temi rilasciati da Microsoft, le immagini si alternano tra di loro automaticamente e quindi il desktop dell'ultima versione di Windows diventa più "dinamico".

Come installare un tema su Windows 10

Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che la procedura per installare il tema è molto semplice. Riportiamo di seguito i passaggi.

Collegatevi al link presente in fonte; Premete sul pulsante Ottieni; Selezionate in successione le voci Apri Microsoft Store e Ottieni; A questo punto, attendete che il download venga completato; Dopodiché, selezionate prima la voce Installa e in seguito quella Applica; Perfetto, ora non vi resta che godere del vostro nuovo tema per Windows 10.

Temi gratuiti Windows 10

Nel caso il tema dedicato alle piume non rientri proprio nelle vostre corde, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra scheda dedicata ai temi gratuiti per Windows 10, dove troverete innumerevoli soluzioni che potrebbero piacervi.