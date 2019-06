I nuovi splendidi temi gratuiti per Windows 10, Giugno 2019

Dopo i temi dedicati agli animali per Windows 10 rilasciati a maggio 2019, Microsoft continua ad aggiungere allo store nuovi temi ufficiali a intervalli regolari. Questa volta, si tratta di immagini legate all'eclisse totale di Sole.

In particolare, stiamo parlando dello splendido set da 15 immagini chiamato The Solar Eclipse, ovviamente scaricabile in modo totalmente gratuito. Le foto vengono utilizzate come sfondo del desktop e "ruotano" in un tempo di pochi secondi. In questo modo, potrete avere un desktop "dinamico", con un continuo cambio di wallpaper.

Microsoft descrive in questo modo il set The Solar Eclipse: "Alcune delle immagini più belle, impressionanti e sorprendenti dell'eclissi totale di Sole che ha attraversato il Nord America. Questo set di 15 immagini per Windows è gratuito". Vi ricordiamo che, per installare il tema, dovete collegarvi al sito ufficiale di Microsoft (dal link in fonte) e cliccare sul pulsante Ottieni. Dopodiché, vi basterà selezionare in successione le voci Apri con Microsoft Store, Ottieni, Installa e Applica e il gioco sarà fatto.

In definitiva, la società statunitense sta continuando ad aggiornare i temi gratuiti disponibili per Windows 10 e non possiamo che sperare che continui a farlo. D'altronde, le intenzioni sembrano proprio quelle di continuare a rilasciare set di immagini di questo tipo. Non mancheremo di tenervi aggiornati in merito alle novità legate ai temi gratuiti per Windows 10.