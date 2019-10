I nuovi splendidi temi gratuiti per Windows 10, Ottobre 2019

Dopo il tema ad ambientazione giapponese, Microsoft torna a rilasciare dei nuovi splendidi temi gratuiti per Windows 10. In particolare, questa volta la società di Redmond ci porta in un noto lago della Siberia.

Infatti, il set di immagini "Lake Baikal" ci consente di recarci virtualmente nel sud dell'immensa provincia russa. Microsoft descrive il tema in questo modo: "Nel sud della Siberia, in Russia, si trova il lago più grande e più profondo del mondo. Scopri la bellezza del lago Baikal in queste 15 immagini, gratuite per i temi di Windows 10. Queste immagini possono essere utilizzate solo come sfondo del desktop". Gli sfondi proposti dall'azienda di Redmond sono veramente mozzafiato. Vi ricordiamo che, come al solito, questi temi cambiano immagini ad intervalli regolari.

Riportiamo di seguito i passaggi da seguire per installare il tema sul vostro computer.

Innanzitutto, collegatevi al link presente in fonte; A questo punto, pigiate sul bottone Ottieni; Adesso, selezionate prima la voce Apri Microsoft Store e in seguito quella Ottieni; A download completato, selezionate in successione le scritte Installa (se necessario) e Applica; In alcuni casi, potreste dover selezionare il riquadro legato al tema Lake Baikal. Ottimo, ora potete godervi il vostro tema gratuito per Windows 10.

Nel caso la Siberia non faccia per voi, vi ricordiamo che potete trovare innumerevoli possibilità di personalizzazione collegandovi alla nostra pagina dedicata ai temi gratuiti per Windows 10.