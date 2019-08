I nuovi splendidi temi per Windows 10, Agosto 2019

Dopo il tema speciale dedicato a Gears of War, Microsoft continua la sua iniziativa che prevede il rilascio di temi gratuiti per Windows 10. Questa volta, si tratta di immagini legate alle api.

In particolare, stiamo parlando dello splendido set da 20 immagini chiamato Explore Beekeeping, scaricabile gratuitamente dal Microsoft Store. Le foto vengono utilizzate come sfondo del desktop e "ruotano" in un tempo di pochi secondi. In questo modo, potrete avere un desktop "dinamico", con un continuo cambio di wallpaper.

Microsoft descrive in questo modo il set Explore Beekeeping: "Scopri i dettagli di nidi, api e apicoltori in questo set di 20 immagini, un tema gratuito per Windows 10. Queste immagini possono essere utilizzate solo come sfondo del desktop". Per installare il tema sul vostro computer, tutto ciò che dovete fare è collegarvi al sito ufficiale di Microsoft (dal link in fonte) e premere sul pulsante Ottieni. Adesso, selezionate in successione le voci Apri con Microsoft Store, Ottieni, Installa e Applica e il gioco è fatto.

Nel caso voleste recuperare i "vecchi" set di immagini, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata ai temi per Windows 10. Qui troverete tutte le informazioni del caso per scaricare e installare le uscite più recenti presenti sul Microsoft Store.