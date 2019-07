Nuovi studi affermano che anche gli insetti possono provare dolore cronico

Gli insetti, come uomini e animali, sono capaci provare dolore, ma una nuova ricerca dimostra, per la prima volta, che possono provare anche una sensazione simile al dolore cronico, ovvero un dolore che persiste anche dopo la guarigione completa di una ferita.

Nello studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, si è mostrato che la drosophila (il comune moscerino della frutta) è capace di sentire dolore cronico. Questo meccanismo potrebbe essere studiato per cercare di capire cosa causi questa sensazione negli umani, portando allo sviluppo di trattamenti efficaci.

Nello studio, Greg Neely dell'Università di Sydney e il Dr. Thang Khuong, danneggiarono il nervo di una gamba del moscerino, dando poi il tempo alla ferita di guarire completamente. Dopo la guarigione, i ricercatori si accorsero che le altre zampe del moscerino diventarono ipersensibili.

Questo succede perché i neuroni sensoriali distruggono tutti gli inibitori del dolore del moscerino, così da cambiare la soglia del dolore e far diventare iper-vigilante l'insetto. "Gli animali hanno bisogno di perdere i freni del dolore per sopravvivere in situazioni pericolose" afferma Neely.

Grazie a questa scoperta, affermano i ricercatori, si potrebbero sviluppare nuove terapie o farmaci, capaci di combattere il dolore cronico negli esseri umani. Una sindrome sofferta da oltre l'8% della popolazione mondiale.