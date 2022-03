Nuovi studi su Apophis, l'asteroide che si avvicinerà alla Terra nel 2029

Lo studio, a cui partecipano l'Universidad Carlos III di Madrid (UC3M) e l'Universidad Estatal Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) del Brasile, ha il compito di analizzare la superficie e la dinamica di Apophis, l'asteroide che passerà vicino alla Terra nel 2029.

Scoperto nel lontano 2004, è ancora costantemente monitorato a causa della sua classificazione come "asteroide potenzialmente pericoloso" (PHA), che riportava una probabilità del 2% di colpire la Terra; possibilità però già esclusa dalla NASA poiché è stato calcolato che la sua traiettoria lo "avvicinerà" alla Terra a non meno di 38.000 chilometri.

Questo nuovo studio ha lo scopo di analizzare le caratteristiche fisiche dell'asteroide ed i possibili effetti che il suo avvicinamento alla Terra potrebbe avere. Come spiegato da Gabriel Borderes-Motta, ricercatore presso il Dipartimento di Bioingegneria ed Ingegneria Aerospaziale dell'UC3M:

"La collisione non è l'unica possibilità cui tener conto in eventi di avvicinamento come questo. Infatti l'interazione gravitazionale tra un pianeta ed un corpo come Apophis può cambiare la forma stessa dell'estoroide, dividerlo in pezzi, disintegrare eventuali pietre disciolte sulla sua superficie o, addirittura, rimuovere altri corpi in orbita attorno all'asteroide (come rocce, satelliti o anelli)".

Sono stati analizzati sia gli aspetti fisici dell'asteroide, tra cui la sua forma e le caratteristiche del suo campo gravitazionale, sia i fattori capaci di influenzare la sua traiettoria ed il suo angolo di inclinazione.

Il team ha effettuato una serie di simulazioni con l'obiettivo di cercare di prevedere come le particelle in orbita attorno all'asteroide reagiranno alle diverse situazioni e come queste ipotesi potrebbero influenzare il comportamento di Apophis.

In uno scenario in cui l'oggetto abbia una bassa densità, circa il 90% delle pietre non ancorate alla superficie verrebbe rimosso dall'asteroide durante l'avvicinamento alla Terra. Inoltre, i dati hanno mostrato che l'avvicinamento di Apophis potrebbe influenzare leggermente le maree e causare alcune frane sulla superficie dell'asteroide stesso.

I risultati saranno presto pubblicati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

A proposito di asteroidi, sapete che dal 2027 sei asteroidi passeranno vicino alla Terra?