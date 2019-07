Nuovi studi dimostrano perché la Terra ha molto più oro della Luna

Elementi come l'oro, il platino e altri metalli preziosi, sono noti come elementi altamente siderofili (che amano il ferro) e sono molto più abbondanti nella crosta terrestre che in quella del nostro satellite naturale, la Luna.

Questo dislivello potrebbe sembrare strano, visto la storia condivisa che hanno i due corpi celesti. Secondo alcune teorie infatti, circa 4.5 miliardi di anni fa un pianeta di dimensioni di Marte, soprannominato Theia, si schiantò nella proto-Terra, espellendo nello spazio enormi quantità di materiale da entrambi i corpi.

Una parte di questi materiali tornò sulla Terra, mentre altri formarono la Luna. Adesso gli scienziati credono che gli elementi altamente siderofili (HSE) non facessero parte di quel mix che creò il nostro satellite.

Questi metalli furono, molto probabilmente, consegnati sulla Terra in seguito agli attacchi di asteroidi, ma perché la Terra ne ha ricevuto di più?. "Questo è stato un grosso problema in termini di comprensione della storia di accrescimento della luna", ha affermato in una nota Qing-zhu Yin, professore di scienze della terra e dei pianeti all'Università della California.

Yin è uno dei membri di ricerca che si sono chiesti questa domanda. Gli scienziati, guidati da Meng-Hua Zhu, dell'Università di Scienza e Tecnologia di Macao in Cina, hanno poi usato delle simulazioni al computer per modellare milioni di impatti sulla Luna.

I risultati hanno suggerito che il nostro satellite, con la sua gravità molto più debole rispetto a quella della Terra, non riuscì a trattenere il materiale dagli impatti, inclusi gli HSE. Inoltre, prima di 4.35 miliardi di anni fa la Luna era coperta da un oceano di magma.

Gli HSE che arrivarono ​​in quel periodo affondarono e furono incorporati nel nucleo del satellite, affermano i ricercatori. "La bellezza di questo lavoro è tale che tutte queste cose ora si uniscono bene", ha dichiarato infine Yin. "Potremmo aver risolto questo problema, almeno finché qualcuno non avrà trovato nuove discrepanze!"