Nuovi studi mettono in luce la spiccata empatia dei corvi ed il loro pessimismo

Uno studio mette in luce come i corvi si lascino influenzare, nelle loro scelte, da altri esemplari della stessa specie e di come essi siano tendenzialmente pessimisti.

In molte notizie precedenti abbiamo visto come i corvi siano animali sociali e come siano, anche, estremamente intelligenti, capaci di risolvere problemi complessi a cui gli scienziati gli sottopongono. Questo nuovo studio, tuttavia, ha l’obiettivo di capire se questi animali siano anche empatici, se siano cioè capaci di condividere tra di loro le emozioni. Per capirlo gli scienziati hanno effettuato un semplice ma geniale test che ha coinvolto otto esemplari di questa specie. Il test è stato suddiviso in due parti: nella prima, gli animali sono stati ripartiti in quattro coppie, quindi con due esemplari per ogni coppia, e alle coppie sono state presentate due scatole, una contenente un cibo gustoso al formaggio ed una scatola vuota.

La scatola con i doni e la scatola vuota erano sempre posizionate nello stesso punto quindi, dopo qualche tentativo, gli animali sapevano dove trovare il cibo e dove no. A questo punto è stata posizionata una nuova scatola, in un nuovo punto. Essa poteva contenere del cibo gustoso oppure pietanze non particolarmente appetibili per l’animale. Quando la terza scatola appariva, la coppia veniva sciolta ma rimaneva in contatto visivo. Se all'interno della nuova scatola era presente il cibo gustoso, uno dei due corvi della coppia rimasto all'interno della zona con le scatole lo divorava ed era più tranquillo, più felice, diciamo così.

Se, invece, all'uccello che si trovava nella zona delle scatole gli capitava il cibo poco appetibile, era più irritato. L’altro corvo, quello messo in disparte ma in contatto visivo, poteva sia osservare i comportamenti del compagno, sia se quest’ultimo aveva a disposizione il cibo gustoso, o ancora se gli era capitato il cibo meno gustoso. A questo punto l’uccello che prima guardava il compagno entrava nella zona con le scatole e gli scienziati hanno notato che il suo comportamento nei confronti della terza scatola variava in base al comportamento che aveva osservato: se aveva notato irritabilità e stizza perché il cibo era poco gustoso, il corvo era poco interessato alla terza scatola, indipendentemente da cosa ci fosse stato all'interno;

viceversa, se aveva osservato nel compagno il comportamento positivo dato dalla presenza di cibo gustoso, mostrava un interesse non particolarmente spiccato. Insomma, anche tra i corvi ciò che prevale è uno spiccato pessimismo.