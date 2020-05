I nuovi TV OLED ed LCD-LED di Panasonic hanno ottenuto la certificazione lativù 4K

Panasonic è il primo brand in Italia ad ottenere la certificazione lativù 4K, il nuovo standard che premia l’eccellenza tecnologica dei televisori.

Grazie a questo nuovo bollino, le serie OLED e LCD-LED 4K UHD 2019 e 2020 di Panasonic acquisiscono oggi la qualificazione di “TV a prova di futuro”, a garanzia degli elevatissimi livelli qualitativi di fruizione su tutte le piattaforme: digitale terrestre, satellitare e internet (anche nei contenuti premium in 4K).

Da oggi, per accedere ai canali di ultima generazione e per sfruttare al massimo il 4K dei nuovi TV basterà dotarsi della nuova CAM 4K certificata tivùsat, in vendita negli stessi negozi di Tv o disponibile nei principali store on line.

Il TV con inserita la CAM 4K consentirà agli utenti tivùsat di accedere a tutta l’offerta tivùsat con più di 150 canali TV e radio, dei quali 54 in HD ma soprattutto al magico mondo dei canali 4K di tivùsat: in esclusiva i telespettatori potranno vedere Museum 4K, Travel Xp, My Zen Tv e Rai 4K, oltre i già presenti canali Eutelsat 4K1, Fashion Tv and NASA TV, tutti disponibili dal numero 200 del telecomando di tivùsat. Nella CAM 4K certificata tivùsat è inclusa la smartcard tivùsat 4K che permette la visione dei canali 4K Ultra HD in esclusiva e gratuiti.