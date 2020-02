Niente nuovi Xperia al MWC 2020: Sony cancella gli eventi a causa del Coronavirus

A poche ore dall'annuncio di Amazon sul MWC, a cui non prenderà parte, un altro marchio importante ha deciso di cancellare tutti gli eventi in programma alla fiera di Barcellona. Si tratta di Sony, che per colpa del focolaio del Coronavirus ha scelto di non prendere parte alla fiera catalana.

"Sony ha monitorato attentamente l'evoluzione della situazione del nuovo focolaio di Coronavirus, che è stato dichiarato un'emergenza globale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio" si legge in una dichiarazione pubblicata sul colosso giapponese sul proprio sito web ufficiale. "Poichè la sicurezza ed il benessere dei nostri dipendenti, clienti, partner e media è la nostra priorità, abbiamo deciso di ritirarci dal Mobile World Congress 2020 di Barcellona".

Per la GSMA, che sta organizzando la fiera, si tratta di un duro colpo in quanto Sony è da sempre uno dei principali protagonisti dell'evento, che ha utilizzato per annunciare i primi smartphone top di gamma dell'anno. Lo scorso anno infatti ha svelato l'Xperia 1, ed anche quest'anno avrebbe dovuto fare lo stesso.

A nulla è servito il rafforzamento delle misure di sicurezza per il MWC imposto dalla GSMA, che ha vietato l'ingresso a coloro che provengono dalla provincia di Hubei, dove ha preso il via l'epidemia. Anche Samsung è in forse e sta riflettendo sul da farsi.