Le nuovissime Amazon Fire TV Stick sono disponibili in preordine su Amazon

A poche ore dalla presentazione ufficiale, le nuovissime versioni delle Amazon Fire TV Stick mostrate nel corso dell'evento Amazon di ieri sono già disponibili in preordine, con spedizione prevista per il 18 Ottobre 2023.

Di seguito le varianti a disposizione:

Nuovo Fire TV Stick 4K Max di Amazon | Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente: 79,99 Euro

| Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente: 79,99 Euro Nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon | Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+: 69,99 Euro

Come dicevamo poco sopra, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per il 18 Ottobre 2023, con possibilità di collegare il dispositivo direttamente al proprio account Amazon per semplificare la configurazione.

Nel corso dell'evento di ieri, Amazon ha definito la Fire TV Stick 4K Max la più potente mai creata, grazie al WiFi 6E, un processore da 2.0 GHz ed il supporto Dolby Vision, HDR, HDR10+ e Dolby Atmos. Rispetto alla precedente generazione, è il 30% più potente. Si tratta senza dubbio di un'ottima aggiunta alla lineup di prodotti, anche alla luce della popolarità di cui godono in Italia servizi di streaming come DAZN, Disney+ e Netflix: Fire TV Stick 4K Max è sicuramente un ottimo alleato per portare le app anche sui modelli di TV più vecchi.