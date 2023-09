I nuovissimi Echo Show 8 sono già disponibili in preordine su Amazon Italia

Oltre all'apertura dei preordini per le nuove Amazon Fire TV Stick, il colosso di Seattle ha aperto le prenotazioni anche per i nuovi Amazon Echo Show 8 che sono stati presentati qualche giorno fa nel corso dell'evento hardware a loro dedicato.

Di seguito le varianti in sconto:

Nuovo Echo Show 8 (3ª gen., modello 2023) | Schermo touch intelligente HD con audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Antracite: 169,99 Euro

Nuovo Echo Show 8 (3ª gen., modello 2023) | Schermo touch intelligente HD con audio spaziale, hub per Casa Intelligente e Alexa | Bianco ghiaccio: 169,99 Euro

La consegna è garantita a casa per il 25 Ottobre 2023, ovvero il giorno in cui saranno ufficialmente aperte le vendite generali dello smart speaker.

Amazon ha spiegato che il nuovo Echo Show 8 di terza generazione è in grado di garantire migliori prestazioni audio grazie al supporto all'audio spaziale, la valutazione acustica della stanza ed una tecnologia ad hoc di riduzione del rumore. Integrato al suo interno anche un hub per la casa intelligente, che offre il massimo della compatibilità con le piattaforme per la domotica. E se anche l'occhio vuole la sua parte, Amazon ha anche aggiornato il design per offrire uno schermo senza bordi con videocamera centrale integrata.