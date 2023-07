Questo nuovissimo chip quantistico permette di fare una cosa incredibile

I computer quantistici promettono una grande salto in avanti per quanto riguarda il calcolo, ma il progresso nel rendere stabili i processi critici è rimasto stagnante nell'ultimo decennio. Ora, un passo avanti significativo è stato finalmente realizzato grazie ai ricercatori dell'Università del Maryland.

Gli scienziati hanno creato qubit (bit quantistici) superconduttori che conservano le informazioni 10 volte più a lungo di prima. Questi incredibili dispositivi sono utili per risolvere rapidamente certi algoritmi complessi, risolvendo in pochi istanti problemi selezionati che richiederebbero ad altre macchine decenni o più.

Sfortunatamente, queste proprietà critiche possono interagire con qualsiasi cosa nel loro ambiente, spesso prima che le loro preziose informazioni possano essere misurate. Ora i ricercatori hanno costruito quello che viene definito un qubit di fluxonium che può trattenere informazioni per 1,43 millisecondi.

Potrebbe sembrare un lampo di tempo super breve, ma è un miglioramento di 10 volte maggiore rispetto al record precedente. Il fluxonium sono - almeno in teoria - adatti per sistemi più grandi e per limitare gli errori, ma fino ad ora i tempi di coerenza (ovvero il tempo in cui i dati possono essere registrati) sono stati troppo piccoli per essere utili.

Questo ultimo progresso rimette i qubit di fluxonium in competizione con i qubit transmon, che sono il tipo di qubit superconduttore attualmente preferito da Google e IBM per i loro computer quantistici. Insomma, un piccolo passo per un supercomputer, ma un grande passo per la tecnologia.