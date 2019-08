L'abbonamento di Amazon che invia nuovi vestiti a casa ogni mese

Amazon ha lanciato un nuovo servizio di abbonamento dedicato agli appassionati di moda chiamato "Personal Shopper by Prime Wardrobe", che invia nuovi vestiti ogni mese sulla base dei propri gusti. A differenza dei consigli di Amazon, però, la fashion box non sarà curata da algoritmi, tanto meno si baserà sugli acquisti passati.

Agli utenti sarà chiesto di completare un sondaggio, i cui risultati saranno inviati ad un "team di stilisti" che sceglierà capi ed accessori in base alle risposte. Tutto ciò che sarà inviato agli utenti si adatterà alle misure, preferenze di stile e chiaramente rientrerà nella fascia di prezzo prestabilita.

Non si tratterà di un servizio a una scatola chiusa: gli abbonati infatti saranno in grado di vedere in anticipo gli articoli, prima che vengano spediti, per eliminare quelli non graditi. Ogni mese sarà possibile ricevere fino ad otto capi al mese, ma sarà possibile anche sceglierne di meno.

Amazon entra prepotentemente in un settore occupato da aziende come Thread a Stitch Fix, che offrono da anni servizi simili, ma chiaramente a suo vantaggio gioca l'enorme base di utenti.

Attualmente il servizio è disponibile solo per le donne ad un prezzo di 4,99 Dollari al mese, escluso il prezzo degli abiti stessi. E' però già in cantiere una versione per i maschi.

La speranza dell'azienda di Seattle è che questo nuovo abbonamenti porti ad um aumento delle entrate, dopo la frenata del Q2 2019.