Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S21: arriva One UI 4.1, e che novità!

Mentre attendiamo pazientemente il prossimo evento Samsung “Galaxy Awesome Unpacked”, durante il quale la società sudcoreana presenterà i nuovi smartphone della serie Galaxy A, la gamma Galaxy S21 sta ricevendo l'aggiornamento a One UI 4.1. Quali sono le novità che porta con sé?

Le prime segnalazioni dell’avvio della fase di rilascio dell’update One UI 4.1 con versione firmware G99xWVLU5CVBA arrivano direttamente dal Canada, dove tutti e tre gli smartphone della scorsa generazione top di gamma di casa Samsung (quindi Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra) hanno iniziato a riceverlo.

Come indicato dagli stessi utenti sul forum ufficiale Samsung, l’update in questione porta con sé feature interessanti come Google Duo Live Sharing, pensata per condividere lo schermo del proprio smartphone con altri durante una videochiamata Google Duo, e le due funzionalità per photo editing Reflection Eraser e Shadow Eraser. Inoltre, questo aggiornamento consente agli utenti di condividere più immagini, video e altri file contemporaneamente tramite Quick Share. Infine, il servizio Grammarly è ufficialmente implementato nella tastiera Samsung per correzioni immediate a errori di battitura e grammaticali.

Al momento della scrittura della notizia l’aggiornamento non risulta essere ancora disponibile in Italia, ma la fase di rilascio dovrebbe iniziare tra non molte settimane. Il sistema allora invierà una notifica apposita; in alternativa, basterà recarsi su Impostazioni > Aggiornamenti software per verificare la disponibilità.

Diversi giorni fa, invece, Samsung Galaxy S9 ha ricevuto un aggiornamento a sorpresa.