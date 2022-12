Nuovo aggiornamento per Telegram: ora ci si può iscrivere anche senza scheda SIM

Telegram si aggiorna nuovamente e con l’ultimo pacchetto distribuito su iOS ed Android l’applicazione di messaggistica istantanea fa un altro passo in avanti.

Come annunciato dagli stessi sviluppatori attraverso un post apparso direttamente sul blog di Telegram, ora è possibile avere un account senza scheda SIM, e si può accedere utilizzando numeri anonimi gestiti tramite blockchain e disponibili sulla piattaforma Fragment. La società di Pavel Durov spiega che il numero di telefono non ha mai rappresentato un elemento fondamentale dell’esperienza di messaggistica istantanea, in quanto non è mai stato visibile agli estranei, e con la possibilità di iscriversi anche se non si è in possesso di una scheda SIM si avvicina sempre più all’esperienza di messaggistica istantanea “vecchio stile”. Qualche mese fa è arrivata su Telegram la compravendita dei nickname, a prezzi non certo accessibili.

Con lo stesso aggiornamento, Telegram ha anche introdotto la possibilità di impostare un timer di autoeliminazione per rimuovere automaticamente i messaggi in tutte le nuove chat, sulla scia di quanto accade con i messaggi effimeri di Whatsapp. Le chat esistenti non saranno interessate, a meno che gli utenti non attivino l’impostazione ad hoc dal menù Impostazione.

Arrivano in Telegram anche i Topic 2.0, che diventano ancora più potenti e sono disponibili con i gruppi di almeno 100 membri. I gruppi con i topic ora si apriranno in modalità due colonne che permetterà di accedere alle altre chat rapidamente, ma è anche presente un topic predefinito chiamato “Generale”.

Telegram ha anche annunciato il lancio di una nuova modalità aggressiva per i filtri anti-spam automatici che mira a fare pulizia e rendere l’app più sicura.