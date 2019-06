Un nuovo algoritmo è in grado di prevedere il successo delle star del cinema

I ricercatori della Queen Mary University hanno creato un nuovo algoritmo che sulla base di un sistema di analisi dei curriculum è in grado di prevedere il successo delle star del cinema con un tasso di precisione dell'85%, capendo se la carriera deve ancora esplodere o se è nella fase del declino.

Nel documento dello studio si legge che l'IA ha analizzato i profili di 2,4 milioni di attori ed attrici presenti sull'Internet Movie Database. In questo modo ha scoperto che il successo o meno di una carriera cinematografica altro non è che il risultato di una serie di costanti e caratteristiche ricorrenti.

Gli studiosi quindi sono riusciti ad evidenziare alcune costanti anche nel settore: ad esempio su 10 carriere analizzate, 7 hanno una breve durata, ma un'altra connotazione comune è che in determinati periodi le star trovano lavoro in maniera costante. Al contrario, in altri momenti gli ingaggi sono rallentati e per questo si parla di cold streaks.

Ma non è tutto, perchè l'analisi ha portato anche alla scoperta che gli uomini hanno più possibilità di restare sulla cresta dell'onda rispetto alle donne, ma hanno anche maggiore facilità a tornarci dopo periodi di assenza dai piccoli e grandi schermi. Nelle attrici infatti spesso i periodi di cold streaks coincidono con la fine della popolarità.

Sulla base di queste evidenze, i ricercatori dell'Università hanno sviluppato un "modello di apprendimento statistico che predice la posizione dell'anno più produttivo ed è in grado di stabilire con una precisione dell'85% se la carriera di un attore ha raggiunto o meno l'apice". Non si tratta ovviamente di un metodo infallibile, ed infatti deve essere perfezionato.