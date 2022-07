Nuovo allarme di sicurezza in Italia: un malware prende di mira le PEC

L’allarme è stato dato da Cert AgID, la struttura del Governo che collabora con l’Agenzia Italiana di Cybersicurezza e che su Twitter ha pubblicato un grafico in cui mostra l’impatto che sta avendo il malware Emotet in Italia.

Il malware, che inizialmente è nato come un virus bancario, a quanto pare starebbe prendendo di mira gli indirizzi PEC degli italiani.

Andando indietro di qualche giorno, infatti, si possono notare che le segnalazioni sono aumentate. Gli utenti infatti lamentano la ricezione di un messaggio PEC con oggetto “comunicazioni già intercorse”, contenente un allegato .zip protetto da password inserita proprio nella mail. Chiaramente, come avvenuto anche in altre circostanze, se si effettua il download si dà il via all’infezione del virus.

Cert AgiD però predica calma a nel rapporto pubblicato sul proprio sito, nel paragrafo relativo ad Emotet si legge che “da oltre 1 mese è il malware più diffuso in Italia. Questa settimana sono state rilevate 8 campagne a tema “Resend” veicolate tramite email con allegati ZIP (protetti da password) contenenti file XLS. Anche per questa settimana Emotet non ha utilizzato file LNK.” Inoltre, viene anche osservato che “al momento non si hanno evidenze di campagne Emotet distribuite da Pec verso Pec”.

In casi come questi consigliamo di non aprire gli allegati.