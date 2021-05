Le Nature-based Solution: un aiuto contro il cambiamento climatico

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature, dimostra come le soluzioni basate sulla natura (NBS) possano aiutarci a combattere i cambiamenti climatici fino alla fine del nostro secolo. L'analisi suggerisce che, per limitare l'aumento di temperatura globale, bisogna ridurre le emissioni ed aumentare gli investimenti NBS.

Il team di Oxford ha dimostrato come la protezione ed il ripristino degli ecosistemi su larga scala, ed una migliore gestione del territorio, potrebbero ridurre il picco di riscaldamento globale. Rimuovendo fino a 10 gigatonnellate all'anno di CO2 dal 2025 in poi, più delle emissioni globali annuali del settore trasporti, ad un costo inferiore di 100 euro per tonnellata di anidride carbonica.

Le NBS potrebbero inoltre continuare a raffreddare il pianeta anche molto tempo dopo il raggiungimento della temperatura di picco, nello scenario migliore infatti, secondo i ricercatori, si potrebbe ridurre la temperatura globale di 0,5° entro il 2100. Purtroppo l'ostacolo più grande è la mancanza di finanziamenti per queste soluzioni ecosostenibili.

Secondo l'autrice dello studio Cécil Girardine, della Nature Based Solution Initiative di Oxford, "Il mondo deve investire ora in soluzioni basate sulla natura che siano ecologicamente valide, socialmente eque e progettate per offrire molteplici vantaggi alla società per oltre un secolo. Gestita correttamente, la protezione, il ripristino e la tutela sostenibile dei nostri territori potrebbero giovare a molte generazioni a venire".

Le NBS collaborano con la natura per affrontare le sfide della società fornendo benefici sia per il benessere umano che per la biodiversità, la loro importanza è stata inoltre messa la centro della conferenza sui cambiamenti climatici COP26.