Il nuovo Amazon Echo Show 10 arriva in preorder anche in Italia

Annunciato ufficialmente a settembre, Amazon Echo Show 10 rappresenta l'ultima iterazione di schermi intelligenti con assistente vocale Alexa sul mercato. Si tratta di un dispositivo dotato di una serie di nuove feature che lo renderanno senza dubbio unico. Ma vediamo di che si tratta.

Il nuovo Amazon Echo Show 10 è uno schermo smart di nuova generazione, dotato di un display HD da 10,1 pollici dotato di rotazione automatica, caratteristica che gli conferisce una serie di possibilità uniche in questo settore.



Echo Show 10 sarà infatti in grado di seguirci per la casa mentre passiamo, ad esempio, da un top all'altro della cucina, in modo da tenere sempre sott'occhio la ricetta che stiamo seguendo. Oppure, il nuovo gioiellino Amazon ci consentirà di controllarlo da remoto tramite l'app Alexa, fungendo da camera di videosorveglianza quando non siamo in casa.

Il movimento è garantito da un meccanismo posto sulla base, che integra anche uno speaker con due tweeter e un woofer, in una combinazione simile a quanto già visto su Amazon Echo.

Immancabile la possibilità di utilizzarlo come Smart Home Hub, cioè un centro di controllo unico per la domotica, grazie al pieno supporto ai dispositivi ZigBee. Interessante anche la possibilità di mutare i microfoni e la telecamera tramite un pulsante fisico.

Garantito infine il supporto alle principali app per l'intrattenimento, tra cui Netflix, Prime Video, YouTube e Spotify.

Il nuovo Amazon Echo Show 10 è disponibile al preorder a soli 249,99 Euro a questo indirizzo e verrà venduto in due colorazioni: bianco e nero.

Al momento gli ordini vengono accettati solo per il territorio italiano e Città del Vaticano, ma non è ancora dato sapere quando verrà spedito.