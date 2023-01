Nuovo anno e nuovo top di gamma: ecco l'OLED Panasonic MZ2000

A dodici mesi esatti dal lancio del Panasonic LZ2000, il gigante dell'Home Entertainment ha svelato il suo nuovo flagship, pronto a contendersi il podio con i suoi competitor storici come miglior OLED del 2023.

In arrivo nei tagli da 55, 65 e 77 pollici, anche il nuovo Panasonic MZ2000 mirerà a coprire tutti i campi dell'intrattenimento domestico, incluso il gaming.

Tra le novità, la tecnologia "Master OLED Ultimate" che propone un nuovo pannello con Micro Lens Array per aumentare fino al 150% i valori medi di luminosità rispetto ai modelli di scorsa generazione, senza dimenticare il pieno supporto ai contenuti HDR, inclusi HLG e HDR10+.

Immancabile una modalità Filmmaker ottimizzata, pensata per restituire l'intento del regista nella riproduzione dei film, mentre si conferma feature imprescindibile anche quest'anno il sensore di luminosità ambientale per restituire un'immagine sempre all'altezza del grado di luminosità circostante.

Per quel che riguarda il gaming, troviamo il supporto allo standard HDMI 2.1 pieno, con risoluzioni fino a 4K/120 Hz, e a tecnologie come VRR, Freesync Premium e compatibilità G-Sync, il tutto gestibile direttamente dalla Game Control Board di Panasonic. A proposito di software, a bordo ci sarà la nuova My Home Screen 8.0, più completa che mai.

Il comparto audio, invece, beneficerà di un nuovo algoritmo Bass Booster, di un sistema all-in-one 360 Soundscape sviluppato con Technics e del supporto a Dolby Atmos.