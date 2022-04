Nuovo Apple iPad Air 2022 al centro di uno sconto su Amazon Italia

Dopo aver dato un'occhiata alla promozione di Amazon relativa un TV economico, torniamo ad approfondire quanto proposto dagli "scaffali virtuali" del ben noto portale e-commerce. A tal proposito, è stato lanciato uno sconto relativo all'iPad Air 2022 di Apple.

Più precisamente, il dispositivo viene adesso venduto, nel modello Wi-Fi da 64GB e in colorazione azzurra, a un costo di 635 euro su Amazon Italia. Dalla versione italiana del portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 699 euro. Questo significa che c'è uno sconto del 9%, ovvero si possono risparmiare 64 euro.

Chiaramente non si tratta di un possibile risparmio particolarmente consistente, ma considerate che si tratta di una novità per il mercato tech. Per intenderci, l'iPad Air con chip M1 è stato annunciato a marzo 2022, ergo poche settimane prima della pubblicazione di questa notizia. Insomma, si fa riferimento a una delle prime promozioni sul prodotto.

Per il resto, se siete interessati al tablet, potete approfondirlo mediante la nostra recensione di Apple iPad Air 2022 (pubblicata su queste pagine a inizio aprile 2022). Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Questo considerando anche il fatto che MediaWorld vende il prodotto a 641 euro, mentre Unieuro propone il dispositivo a 652 euro.