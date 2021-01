Nuovo Apple iPad Pro: display mini-LED e ulteriori conferme sulla data d'uscita

Come ampiamente anticipato in precedenza, il nuovo Apple iPad Pro verrà presentato a marzo e come di consueto, anche per lui i rumor sono stati numerosi. Un nuovo rapporto evidenzia alcune caratteristiche chiave del nuovo iPad rivolto ai professionisti, tra cui le tecnologie dietro al display.

Secondo la fonte, oltre a confermare ancora una volta che i nuovi device verranno lanciati a marzo, il design dovrebbe rimanere sostanzialmente inalterato ma il nuovo Apple iPad Pro da 12.9 pollici avrà un display mini-LED, come vi avevamo svelato nelle nostre anticipazioni, e diventerà leggermente più spesso per poter ospitare questa nuova tecnologia. Stando alle informazioni trapelate lo spessore di iPad Pro 12.9 dovrebbe aumentare di 0.5 mm. Nessuna novità invece per quanto riguarda il modello da 11 pollici.

Altra novità riguarderebbe le fotocamere posteriori, che dovrebbero sporgere meno dei modelli attuali. Il dislivello complessivo resterà ma, secondo il rapporto del sito giapponese Mac Otakara, le sporgenze dei singoli moduli verranno eliminate in favore di maggiore uniformità.

Terza e ultima modifica di cui veniamo a conoscenza riguarda il comparto audio. Apparentemente il numero di fori dell'uscita altoparlante di iPad Pro verrà ridotto e verrà modificata anche la posizione degli speaker.

Nessuna conferma arriva invece sul fronte delle performance. Sicuramente il nuovo iPad Pro verrà ritoccato anche sotto la scocca con un nuovo SoC della serie Apple A, ma non sappiamo con certezza se si tratterà del chip A14 montato su iPhone 12.