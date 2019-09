Un nuovo approccio, un 'Hello World', per la gravità quantistica

Sono ormai decenni che cerchiamo di conciliare la meccanica quantistica e la relatività generale. Certo, molti studiosi stanno concentrando il loro lavoro, ad esempio, sulla gravità quantistica, ma spesso usano modelli che non tengono conto di alcuni aspetti importanti del nostro universo, come la sua espansione accelerata.

In particolare, in uno studio presentato da un team dell'Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, sono riportati i loro progressi sulla matrice di diffusione dei campi senza massa, anche detta matrice S, che serve a predirre cosa accade quando delle particelle (inizialmente infinitamente lontane) interagiscono. La matrice S utilizza quindi i punti di partenza per prevedere i risultati. Di fatto, un approccio nuovo nella trattazione della gravità quantistica (un approfondimento sulla gravità quantistica).



Il team calcola la matrice S nello spazio di De Sitter, che rappresenta l'analogo per lo spazio-tempo di Minkowski di una sfera nel consueto spazio euclideo, considerando lo scenario più semplice possibile: coinvolgendo particelle libere e non interagenti. Questa espressione è conosciuta come la matrice libera S.



"La matrice libera S è più di un semplice concetto matematico: ha il potenziale per spiegare scenari più realistici", dice Adrian David, uno degli autori dello studio. "Ora possiamo iniziare a pensare a questi scenari, andando oltre i singoli campi per esplorare cosa succede quando questi interagiscono".



La matrice libera S può essere intesa, in poche parole, come un "Hello, World" per la matematica. Dove "Hello, World" è un semplice (e ben noto) test che serve a verificare che un programma per computer funzioni correttamente, stampando la frase "Hello, World" in modo da confermare la sintassi (solitamente complessa) del programma stesso.



"il messaggio di output 'Hello, World' è meno interessante del linguaggio sottostante usato per crearlo", dice David. "Allo stesso modo, la matrice S libera è poco interessante di per sé, ma molto nelle domande a cui potrebbe permetterci di rispondere".



Il team lavorerà ora sul prossimo passo del problema: applicare la matrice libera S a scenari più complessi (e simili alla realtà). Un passo avanti nell'unificazione delle due teorie (relatività e meccanica quantistica), così precise, eppure così diverse.