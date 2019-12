Un nuovo aracnide entra a far parte della famiglia dei Ragni Violino

E’ stata scoperta una nuova specie di ragno, in Messico, i cui individui sono entrati a far parte di quelli che, in quelle zone, sono comunemente conosciuti come ragni violino.

La scoperta di questa nuova specie è avvenuta per merito di un gruppo di studenti guidati dal loro professore, tutti appartenenti alla National Autonomous University of Mexico. Il nuove membro dei ragni violino è stato trovato nella Valle del Messico e, dopo che il gruppo ha identificato che si trattasse realmente di una nuova specie, alla creatura è stato affibbiato il pittoresco nome di Loxosceles tenochtitlan. Il nome Tenochtitlan è proprio un omaggio alla leggendaria capitale Azteca: Tenochtitlan, per l’appunto.

Come abbiamo detto, questa specie appartiene ai cosiddetti ragni violino che devono questo loro soprannome ad una curiosa caratteristica che hanno sul dorso: la forma di un violino. Il morso dei ragni violino solitamente non è fatale, ma potrebbe richiedere l’intervento di un medico. Se un ragno morde, infatti, sulla zona colpita inizia a formarsi una ferita non particolarmente dolorosa, di colore viola che poi, evolvendosi, diventa rossa. Questo è, infatti, l’effetto del veleno del ragno, veleno che può essere più o meno forte a seconda della specie, che manda i tessuti della zona colpita in necrosi. La gravità della ferita è variabile e, nei casi peggiori, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per ricostruire la zona colpita.

Nonostante tutto, questi ragni tendono a stare alla larga dagli esseri umani anche se, spesso, condividono gli stessi ambienti. Sono comuni nei magazzini o scantinati, vivendo all’interno delle crepe dei muri. Sebbene questi animali siano estremamente timidi ed evitino il contatto con gli esseri umani, si stima, secondo studi recenti, che il Nord America potrebbe veder crescere il numero di questi ragni a causa dell’aumento delle temperature a seguito dei cambiamenti climatici.