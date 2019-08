Un nuovo attacco ransomware ha colpito gli studi dentistici americani

Ancora un attacco ransomware negli Stati Uniti. Questa volta sono stati presi di mira due società che forniscono servizi online agli studi dentistici, Digital Dental Record e Percsoft. La notizia è stata riportata dalla CNN, secondo cui i medici sarebbero stati impossibilitati ad accedere alle radiografie e cartelle cliniche dei pazienti.

Nel rapporto si legge che circa 400 studi dentistici sono stati bloccati dai loro sistemi a vari livelli, e che circa 100 di loro sono stati ripristinati nei giorni successivi agli attacchi. Non è noto se le due compagnie abbiano deciso di pagare il riscatto o meno, ma ZDNet sottolinea che la scoperta è stata effettuata solo lunedì, al ritorno al lavoro dopo il weekend.

Non sono nemmeno disponibili informazioni sul riscatto che è stato chiesto dai malviventi informatici, ed in molti sostengono che sia Percsoft che Digital Dental Record avrebbero deciso di pagarlo per ottenere rapidamente l'accesso ai dati crittografati, sebbene non siano arrivate conferme ufficiali dai diretti interessati. Entrambe le società però si sarebbero anche rivolte all'FBI.

Gli Stati Uniti di recente sono stati vittima di una quantità elevata di attacchi ransomware, tra cui quello di Baltimora che ha tenuto la città bloccata per due settimane, ma le attenzioni maggiori sono rivolte alle elezioni presidenziali.