Nuovo benchmark per la GPU Intel Arc A770: le performance sono migliori del previsto

Solo un paio di giorni fa è trapelato il primo benchmark della GPU Intel Arc A770. Il test, effettuato con la piattaforma PugetBench DaVinci, sembrava essere una delusione totale per la GPU Intel, che verrebbe superata dalla RTX 3060 di NVIDIA. Oggi, però, un secondo benchmark potrebbe ribaltare le carte in tavola.

Come abbiamo specificato riportando il benchmark di PugetBench, le possibilità che esso fosse stato falsato verso il basso erano alte: in effetti, pare che così sia stato, se non altro perché la piattaforma su cui è stato effettuato non è stata pensata per i test delle GPU legate al gaming.

Stando ad un secondo benchmark, questa volta effettuato sulla ben più affidabile piattaforma GeekBench, la Intel Arc A770 sarebbe decisamente più potente di quanto non apparisse dal test su PugetBench, collocandosi a metà tra una RTX 3060 e una RTX 3070.

Il risultato ottenuto dalla scheda, con un punteggio OpenCL pari a 88.235 punti, è più che discreto, specie se ricordiamo che la A770 testata è quella con VRAM da 8 GB: della scheda, infatti, esiste anche una versione con 16 GB di memoria, che a questo punto potrebbe collocarsi leggermente al di sopra della RTX 3070 (che ha un punteggio di 132.175 punti su OpenCL).

A quanto pare, dunque la A770 8 GB dovrebbe competere con la RTX 3060 di NVIDIA, mentre la sua versione con memoria raddoppiata potrebbe vedersela con la RTX 3070. Infine, se i dati dei benchmark fossero veritieri, la rumoreggiata scheda grafica Intel Arc A780 dovrebbe avere una potenza simile ad una RTX 3080.

Ad ogni modo, fino ad ora Intel non ha mai parlato di performance per quanto riguarda le sue schede video: al contrario, l'azienda ha spiegato che non diffonderà dati precisi fino a poco prima del lancio delle sue nuove GPU. Ad ogni modo, le schede video Intel Arc dovrebbero uscire a settembre, dopo essere slittate dalla finestra originale di lancio, prevista tra fine marzo e inizio aprile.