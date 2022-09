Nuovo benchmark per iPhone 14 Pro: il chip A16 stacca l'A15 in Multi-Core

Arriva un nuovo benchmark per iPhone 14 Pro, il secondo dalla presentazione ufficiale dello smartphone da parte del colosso di Cupertino. Negli scorsi giorni, infatti, era trapelato in rete il primo benchmark di iPhone 14 Pro, che mostrava un "salto" davvero poco significativo tra chip A15 e chip A16.

Il nuovo test, invece, sembra mostrare che il chip A16 sarebbe in realtà più prestante dell'A15 montato da iPhone 13: nello specifico, su GeekBench 5, iPhone 14 ha ottenuto un punteggio in Single-Core di 1.887 Punti e uno in Multi-Core di 5.455 Punti. Si tratta di risultati decisamente più alti di quelli di qualsiasi iPhone 13 con chip A15.

Nello specifico, il punteggio massimo di iPhone 13 Pro Max con chip A15 è di 1.707 Punti in Single-Core, con una differenza del 10,5% (ovviamente in negativo) rispetto al modello dello scorso anno. In Multi-Core, invece, il dato sembra migliorare ulteriormente, poiché iPhone 13 Pro Max arriva a 4.659 Punti, il 17,1% in meno dello smartphone di nuova generazione.

I risultati cozzano con il benchmark di iPhone 14 Pro di qualche giorno fa, che mostrava il chip A16 raggiungere un punteggio di 4.664 Punti in Multi-Core, superando di pochissimo il chip A15 dello scorso anno. Probabilmente, dunque, il test della scorsa settimana riguardava una versione ancora preliminare di iPhone 14 Pro, anche perché un miglioramento prestazione tra il 15 e il 20% è in linea con il cambiamento del nodo produttivo del SoC, che quest'anno viene realizzato con un nodo a 4 nm (contro i 5 nm del chip A15).

Inoltre, il benchmark conferma che tutti gli iPhone 14 avranno 6 GB di RAM. Il chip A16, comunque, sarà presente solo su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, mentre iPhone 14 e iPhone 14 Plus avranno lo stesso chip A15 di iPhone 13, benché nella variante con GPU a 5 Core presente sui due modelli "Pro" del melafonino dello scorso anno.