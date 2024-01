Nuovo bollino per TV e digitale terrestre in arrivo in Italia: ecco di cosa si tratta

Mentre l'Italia si prepara ad accogliere Sanremo 2024 su Rai 4K, il mondo televisivo nostrano è al centro di un'altra novità non di poco conto. Si stanno infatti facendo passi in avanti per quel che riguarda l'arrivo di un nuovo bollino lato TV e vale dunque la pena approfondire la questione.

Ebbene, a inizio 2024 sono arrivate le prime indicazioni relative al futuro lancio di un nuovo sistema di etichettatura per i televisori, pensato per segnalare come si deve ai consumatori quali modelli sono idonei allo standard DVB-I, ovvero a quella che per certi versi è vista come "la prossima rivoluzione" per il mondo televisivo. A riportare la questione sono fonti come Digital-News.

Abbiamo già spiegato su queste pagine che cos'è lo standard DVB-I, ma di base si fa riferimento a una rivoluzione in ambito di trasmissione, visto che grazie a questa novità i classici canali TV accessibili mediante i pulsanti del telecomando non saranno più solamente quelli trasmessi in modo classico, ma alla programmazione potranno essere aggiunti anche canali trasmessi via Internet.

Si fa insomma riferimento a uno standard che propone agli spettatori del digitale terrestre, o meglio a quelli che dispongono di televisori idonei, ulteriori possibilità in termini di scelta dei contenuti e modalità di ricezione. Capite bene, tra l'altro, che potenzialmente una rivoluzione di questo tipo potrebbe rendere più "giovane" il mondo televisivo, se sfruttata a dovere. Staremo a vedere: in ogni caso, adesso sappiamo che si prevede anche l'arrivo di un ulteriore sistema di etichettatura per i TV.