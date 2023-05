Nuovo bug per Google Pixel 7: utenti segnalano battery drain dopo l'ultimo aggiornamento

Fortunatamente i bug scoperti su Google Pixel 7 e su Google Pixel 7 Pro non sono stati tanti quanti quelli che hanno funestato il ciclo vitale di Pixel 6 e 6 Pro. Tuttavia, nelle scorse è emerso un nuovo problema software sui flagship di Google, che sarebbe stato creato dall'ultimo aggiornamento dell'app del motore di ricerca di Big G stessa.

Avete capito bene: l'ultimo aggiornamento di Google su Pixel 7 e 7 Pro crea problemi ai due smartphone. Problemi di battery drain, per la precisione. Stando a quanto riporta GSMarena, con tanto di screenshot che pubblichiamo in calce, l'ultimo aggiornamento dell'app di Google per le ricerche sul web, arrivato come sempre in anteprima su Pixel 7 e 7 Pro, si "mangerebbe" rapidamente la batteria degli smartphone.

Accanto al battery drain, inoltre, l'ultimo update di Google causerebbe anche problemi di surriscaldamento su alcuni Pixel 7 e Pixel 7 Pro, mentre altri utenti hanno identificato, tra le cause dei malfunzionamenti, anche il processo Android System Intelligence, anch'esso diventato molto più energivoro dopo l'aggiornamento software.

Alcuni utenti hanno contattato il supporto di Google per cercare una soluzione al problema, ma pare che gli step proposti dall'azienda di Mountain View per la risoluzione del guasto non funzionino in tutti i casi. Tra i consigli di Google, comunque, vi sono il rollback ad una versione precedente dell'app di Big G e, addirittura, il reset del telefono alle impostazioni di fabbrica.

Considerato che il problema non sembra risolversi anche con un'operazione radicale come il reset dello smartphone, è possibile, almeno secondo GSMArena, che si tratti di un malfunzionamento lato server, e non lato smartphone, legato all'ultimo update dell'app di Google su Android. Per ora, comunque, gli unici smartphone colpiti sembrano essere quelli delle linee Pixel 6 e Pixel 7.