Nuovo bug in Windows 7: gli utenti non riescono a spegnere i PC!

A ridosso del fine settimana sono stati tanti gli utenti Windows 7 che, sulla community ufficiale di Microsoft, hanno lamentato la comparsa di un nuovo fastidioso e grave bug nel sistema operativo, che a quanto pare impedirebbe di spegnere i PC.

Nel momento in cui si avvia la procedura di spegnimento, infatti, l'OS restituisce il messaggio d'errore "non hai i permessi per spegnere questo computer", che blocca lo spegnimento ed anche il riavvio dei computer su cui è installato Seven.

Su Reddit sono arrivate oltre 100 segnalazioni, ma il numero sta aumentando di ora in ora. Microsoft al momento ancora non ha riconosciuto in via ufficiale il problema, ma nel frattempo è già stata pubblicata una soluzione:

Aprire la finestra di dialogo "Esegui" dal menù Start;

Digitare gpedit.msc e premere ok;

Andare in Impostazioni computer> Impostazioni di Windows> Impostazioni di sicurezza> Criteri locali> Opzioni di sicurezza;

Cercare "controllo account utente" ed abilitare l'opzione "esegui tutti gli amministratori in modalità Approvazione amministratore";

Aprire di nuovo la finestra "Esegui" ed inserire il comando gpupdate / force;

Riavviare il sistema tramite la finestra "Esegui", in cui dovrà essere inserito il comando shutdown -r.

Al riavvio il problema non dovrebbe più verificarsi. In molti hanno anche provato a disabilitare i servizi "Adobe Genuine Monitor Service", "Adobe Genuine Software Integrity Service" e "Adobe Update".