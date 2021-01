Nuovo cambio di numerazione sulla TV satellitare: arriva un nuovo canale!

Novità per la TV satellitare. Ha infatti debuttato nella giornata di ieri un nuovo canale su Tivùsat, che ha portato ad un cambio di numerazione del bouquet. I tanti utenti che hanno scelto la piattaforma, quindi, saranno costretti ad una nuova risintonizzazione.

Da qualche ora infatti è disponibile alla posizione 56 il canale HGTV Home & Garden TV, che viene trasmesso in alta definizione sotto il nome HGTV Italy HD. In precedenza la stessa posizione era occupata da MotorTrend HD, che è stato spostato alla posizione 57.

Ovviamente, entrambi i canali vengono veicolati alla risoluzione Full HD con il formato MPEG-4 HD in modalità DVB-S2, il che vuol dire che possono essere visti solo dai decoder o cam compatibili. Ad inizio anno su queste pagine abbiamo pubblicato la lista completa delle frequenze dei canali Tivùsat 4K ed HD.

Allo stato attuale, quindi, è cresciuta ulteriormente l'offerta dei canali Tivùsat disponibile in HD e 4K: complessivamente sono 7 quelli in 4K Ultra HD e 57 quelli in alta definizione, ma nel corso delle prossime settimane l'elenco potrebbe crescere ulteriormente.

Fronte digitale terrestre, nella giornata di ieri abbiamo segnalato delle novità di rilievo in alcune regioni italiane, dove sono stati spostati alcuni canali ed aggiunti altri. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla news dedicata.