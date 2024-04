In Italia sono state scoperte numerose 'piante aliene' che ci hanno invaso

Secondo il nuovo censimento delle piante italiane, pubblicato sulla rivista Plant Biosystem, nel corso degli ultimi anni il nostro paese si è arricchito di moltissime specie, tra cui 46 specie autoctone dell'elevato valore biologico.

Oltre a queste specie gli scienziati tuttavia hanno anche scoperto diverse specie aliene. 185 piante straniere in particolare, molte dei quali provenienti da altre regioni del mondo, in un contesto di cambiamento climatico e di intensa spinta alle migrazioni, che potrebbe comportare in futuro diversi problemi, oltre alla parziale sostituzione della nostra flora.

All'interno del loro articolo, i diversi scienziati che hanno collaborato alla realizzazione di questa opera hanno inoltre indicato che la nostra flora è composta da 8.241 specie e sottospecie, distribuite in 1.111 generi e 153 famiglie. "23 taxa appartengono alle licofite, 108 alle felci e 30 gimnosperme. Le angiosperme invece possiedono 8.080 taxa, risultando la vegetazione meglio distribuita e differenziata". Le specie endemiche nazionale sono 1.702, raggruppate a loro volta in 71 famiglie e 312 generi.

L'ultimo censimento delle piante italiane era stato eseguito nel 2018 e per quanto la stesura di questo articolo possa considerarsi un risultato molto importante che è stato raggiunto, per comprendere la complessità degli ecosistemi naturali del nostro paese, uno degli autori, Lorenzo Peruzzi, ha spiegato che esiste molto da fare.

"Abbiamo ancora molto da fare e il lavoro di continua ricerca e verifica svolto dai floristi e dai tassonomi per descrivere la biodiversità vegetale italiana è ben lungi dall’essere concluso" ha spiegato il botanico dell'università di Firenze. "Certamente, però, il quadro delle conoscenze che abbiamo oggi è sempre più completo e potrà permettere azioni di tutela maggiormente mirate e consapevoli».

All'interno di questo aggiornamento sono presenti anche alcune specie molto piccoli, che seppur sono ritenuti poco importanti delle masse essi regolano la degradazione del legno all'interno dei boschi, insieme a molti altri organismi.

