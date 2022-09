Nuovo Chromecast economico con Google TV: ecco le prime foto

Di recente, sono emersi in rete i primi rumor su un nuovo Chromecast economico, equipaggiato finalmente con Google TV. Tuttavia, finora le voci si fermavano solo alla sua possibile esistenza e collocazione in termini di prezzo.

Oggi, finalmente, scopriamo qualcosa in più sul dispositivo grazie a quelle che, qualora verificate, potrebbero rappresentare di fatto le sue prime foto reali. Trovate gli scatti in calce ma, come potrete osservare, le differenze con il primo Chromecast con Google TV sembrerebbero davvero minime.

Come spiegano i ragazzi di GSMArena, nonostante le forti somiglianze estetiche, il codice modello visibile nella seconda foto è perfettamente compatibile con un dispositivo Google già passato per le certificazioni della FCC. Differente nelle specifiche, dovrebbe nascondere al suo interno un chip Amlogic S805X2 con supporto AV1 e 2 GB di memoria RAM. L'output massimo dovrebbe essere, invece, sino al FullHD.

Previsto anche un telecomando con funzionalità di controllo vocare. L'appuntamento con questo nuovo modello economico, invece, dovrebbe corrispondere alla data di Pixel 7 e Pixel Watch in cui, durante l'evento MadeByGoogle, dovrebbero essere svelati anche nuovi prodotti della famiglia Nest, dunque sicuramente avremo modo di scoprire qualche nuovo elemento pensato per la Smart Home e non è da escludere che proprio questo nuovo dongle possa fare la sua apparizione.