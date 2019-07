Nuovo codice sconto eBay con offerte TV, Smartphone, PS4 e Switch

eBay ha annunciato oggi il lancio di una nuova promozione che fino alle 23:59 del 28 Luglio consentirà di ottenere degli interessanti sconti su varie categorie di prodotti, inclusi smartphone, TV, Pc, videogiochi e console.

Lo sconto è pari al 5% del prezzo originale e può raggiungere un massimo di 100 Euro.

Per godere dello sconto è necessario inserire il codice PITECHLUG19 nell'apposito campo dopo aver aggiunto uno o più prodotti delle categorie idonee nel carrello. Il sistema di eBay procederà allo storno del 5% prima del pagamento.

Dal fronte delle console, segnaliamo che nelle offerte rientra la Nintendo Switch in varie colorazioni, ma anche il bundle della PS4 Pro da 1 terabyte con 2 controller DualShock 4. Per i videogiochi è possibile godere di sconti anche su Fifa 20 e PES 2020 per PlayStation 4.

Per quanto riguarda gli smartphone, tra le offerte citiamo Redmi Note 7 da 64 gigabyte, ma anche iPhone Xr da 64 gigabyte ed Huawei P30 Pro.

Molto varia anche la proposta sui televisori, tra cui citiamo il Samsung UE50RU7170UXZT da 55 pollici Ultra HD 4K, oltre che il Philips 55PUS6523 da 55 pollici.

Gli interessati potranno approfittare anche dell'offerta su Xiaomi Mi Band 4, la nuova smartband di Xiaomi che rispetto alla precedente generazione include anche uno schermo OLED a colori.

La lista completa delle offerte è disponibile sulla pagina sconti e offerte eBay. Chiaramente, i prezzi inclusi nelle schede prodotto non sono comprensivi dello sconto del 5%.