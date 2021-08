Nuovo contraccettivo maschile riscalda i testicoli con dei magneti: funziona nei topi

Gli scienziati cercando da tempo di creare un contraccettivo maschile (e sono sempre più vicini a farcela). Dei ricercatori dell'Università di Nantong, in Cina, hanno sviluppato un nuovo sistema che nei topi si è rivelato efficace e hanno mostrato la loro idea sulla rivista Nano Letters.

Il metodo è sicuramente discutibile: sono stati iniettati dei nanomateriali magnetici nei testicoli dei topi che, una volta entrati a contatto con dei magneti (situati all'esterno dell'organo), vengono riscaldati. L'ipertermia indotta è stata sufficiente per fermare temporaneamente la produzione di sperma e persino ridurre i testicoli per 30-60 giorni, prima di tornare alla normalità.

L'ipertermia lieve indotta sembra mostrare risultati promettenti. Ovviamente non è detto che questa tecnologia arrivi in commercio (e ci vuole ancora tantissimo tempo). Innanzitutto perché non sembra essere facile trovare una nanoparticella magnetica, iniettabile e non tossica. Il trattamento nei topi, comunque, è durato 15 minuti.

Dopo il trattamento, i topi non potevano più generare cuccioli per sette giorni. Col passare del tempo, i roditori sono lentamente tornati ai normali livelli di fertilità, generando circa 12 cuccioli al 60esimo giorno dall'interruzione del metodo contraccettivo. Questo metodo ha ancora molti dubbi, soprattutto perché è impossibile stimare con precisione il dolore provato dai topi.

Una cosa, però, sembra essere certa: servono dei contraccettivi anche per gli uomini.