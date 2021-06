Nuovo crollo delle criptovalute: il Bitcoin perde quasi il 10%, ecco il motivo

Nuovo crollo per il mercato delle criptovalute. Coloro che questa mattina si sono collegati sulle app avranno sicuramente notato che praticamente tutte le monete virtuali stanno registrando forti perdite, con il Bitcoin ha ha lasciato sul terreno il 9%. Vediamo quali sono le motivazioni e no, non c'entra Elon Musk questa volta.

Secondo quanto affermato dal noto analista William Clemente sul proprio account Twitter, questo calo del mercato sarebbe legato ad una massiccia vendita di Bitcoin da parte dei miner, che nell'ultima settimana avrebbero piazzato oltre 5.000 BTC , per un valore complessivo di 164 milioni di dollari.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 33.229,76 Dollari, l'8% in meno rispetto ad ieri, mentre su base settimanale il calo è del 9,36%. In calo anche Ethereum, a 2.543,70 Dollari, il 7,73% in meno rispetto ad ieri. Binance Coin invece perde il 9,98% e viene scambiata a 355,52 Dollari.

In generale comunque è tutto il mercato a registrare forti perdite, ma alla motivazione di cui sopra si sarebbe aggiunto anche il giro di vite della Cina che ieri ha bloccato tutte le operazioni riguardanti le criptovalute su Weibo.

Il mese di Giugno si è aperto con Coinbase che ha abbracciato Dogecoin, ma anche con l'avvertimento di Anonymous ad Elon Musk.