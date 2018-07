Nuovo crollo per le azioni Tesla: il titolo perde il 4%

Dopo quello della scorsa settimana, il titolo Tesla fa registrare un altro crollo in borsa, lasciando il 4 per cento sul terreno dopo la pubblicazione di alcune indiscrezioni riguardanti un rimborso richiesto dal produttore ad alcuni fornitori.

Il Wall Street Journal, nella giornata di ieri aveva pubblicato un rapporto secondo cui Tesla avrebbe chiesto ad alcuni fornitori il rimborso di alcuni soldi pagati nel 2016. Il memorandum emerso in rete sarebbe stato inviato da un global supply manager, che ha descritto la richiesta come "essenziale" per garantire la continuità economica di Tesla, e l'ha etichettato come un investimento nella società automobilista, che negli ultimi tempi non ha certo attraversato un buon periodo dal punto di vista economico.

Tesla, ovviamente, si è trincerata nel silenzio più totale, anche a causa delle contrattazioni in borsa ancora aperte, ma il Wall Street Journal sostiene che la compagnia starebbe cercando delle riduzioni di prezzo per i progetti, alcuni dei quali però risalgono al 2016.

L'amministratore delegato della compagnia, Elon Musk, ha cercato di distendere gli animi, sostenendo su Twitter che non sarebbe corretto applicare dei risparmi sui costi storici nel trimestre corrente. La situazione della compagnia, insomma, si fa tutt'altro che facile e, sebbene l'amministratore delegato abbia a riprese affermato che la società non ha bisogno di raccogliere denaro quest'anno, alcuni analisti si dicono certi del fatto che un nuovo round di finanziamenti sarà necessario nel giro di pochi mesi.

Tesla inoltre aveva anche affermato che la compagnia sarà in attivo nel terzo e quarto trimestre dell'anno, ma nel primo trimestre ha registrato una perdita di 709,6 milioni di Dollari.

Le azioni nella giornata di oggi sono scese del 4,3 per cento a 300,27 Dollari, battendo una capitalizzazione di 2,26 miliardi di Dollari.