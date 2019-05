Il nuovo data center europeo di Google da 600 milioni di euro

Google ha annunciato il piano di investire 600 milioni di euro in un nuovo data center europeo. Sarà costruito in Finlandia, per la precisione nella città di Hamina. E c'è un motivo se sarà proprio questa la sede della nuova struttura della Alphabet.

Tanto per iniziare, Alphabet ha già un data center in questa località. In Europa i più importanti data center di Google si trovano nei Paesi Bassi, in Irlanda e in Belgio. Quello di Hamina però ha una peculiarità piuttosto interessante: il sistema di raffreddamento —spiega Reuters— utilizza direttamente l'acqua dalle temperature bassissime del golfo per abbattere in modo radicale i costi energetici.

Google stessa lo definisce uno dei data center più avanzati ed efficienti in uso. Nel 2009 Alphabet aveva investito 800 milioni di euro nel sito. Prima di essere convertito in un data center, lo stabilimento nei pressi dei confini con la Russia era usato come centro per la produzione di fogli di carta dall'azienda Stora Enso.

"La domanda per i servizi Google cresce ogni giorno e stiamo costruendo la nostra infrastruttura di data center per soddisfare nuove esigenze", ha spiegato il Country Head finlandese di Google.

Così l'azienda si prepara a raddoppiare, portando il costo complessivo dell'investimento sulla città di Hamina ad un totale di 1.400.000.000€.