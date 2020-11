Nuovo DCPM Novembre 2020: nelle zone rosse aperti negozi d'informatica ed elettronica

Nella serata di ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le tre zone previste dal nuovo DCPM che entrerà in vigore alla mezzanotte di domani, 6 Novembre. Alcune regioni sono state messe in zona rossa, una sorta di lockdown generale come quello di Marzo, con tanto di chiusura dei negozi ed attività commerciali.

Il Governo ha distribuito come sempre la lista dei codici ateco relativa agli esercizi che potranno restare aperti, tra cui figurano anche i negozi d’informatica ed elettronica:

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Una misura simile era stata presa anche durante il lockdown della scorsa primavera, quando il Governo aveva lasciati aperti i negozi d’informatica e di elettronica in quanto ritenuti necessari a causa dell’adozione dello smart working da parte delle aziende e della didattica a distanza per le scuole. Non rappresenta quindi una sorpresa quindi questa decisione.

Ricordiamo che il "zona rossa" rientreranno Calabria, Lombardia, Piemont e Val D'Aosta, mentre in arancione Puglia e Sicilia. Il resto delle regioni invece sono zona gialla.