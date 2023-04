Nuovo direttore NASA fa giuramento su libro di Carl Sagan invece che sulla Bibbia

Da una parte abbiamo uno dei libri più belli mai scritti, fonte di verità e che cerca di dare una risposta a diversi dubbi umani, dall'altra parte abbiamo la Bibbia. Proprio per questo motivo siamo sicuri che la nuova direttrice del Goddard Space Flight Center abbia scelto di prestare giuramento su una copia di "Pale Blue Dot" di Carl Sagan.

La dottoressa Makenzie Lystrup lo scorso venerdì è diventata la prima donna in assoluto a guidare il centro spaziale del Maryland e per l'occasione ha quindi prestato giuramento utilizzato un libro sicuramente non convenzionale, un trattato sulla scienza piuttosto che un libro che parla di religione, una scelta inerente per la posizione ricoperta.

Potrebbe sembrare un caso unico, ma non lo è: dal Dr. Suess a un fumetto di Superman, le figure politiche americane hanno per secoli messo in mostra le loro convinzioni prestando giuramento in carica su libri e opere diverse dalla Bibbia. Questa, tuttavia, sembra essere stata la prima volta che qualcuno abbia deciso di fare giuramento su un libro di Sagan.

Potrete osservare il post dell'evento in calce alla notizia. Da un lato è possibile osservare il direttore della NASA, Bill Nelson, e dall'altro Makenzie Lystrup intenta a prestare giuramento per la sua nuova carica.

Questo è stato un periodo sicuramente emozionante per l'agenzia spaziale americana, soprattutto perché recentemente sono stati rilasciati ufficialmente i nomi degli astronauti che torneranno sulla Luna.