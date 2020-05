Questo nuovo disinfettante riesce a proteggere superfici da virus e batteri per 90 giorni

Un nuovo tipo di disinfettante potrebbe contribuire a ridurre le infezioni da COVID-19 e combattere le future epidemie. I ricercatori dell'Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), infatti, hanno sviluppato un disinfettante in grado di proteggere le superfici per un massimo di 90 giorni.

Per disinfettare le superfici, i funzionari della sanità pubblica raccomandano l'uso di sostanze come la candeggina, purtroppo però la protezione di queste sostanze è di breve durata. Le proprietà antimicrobiche dei disinfettanti tradizionali diminuiscono rapidamente quando le sostanze evaporano. Non appena qualcuno tocca di nuovo quella superficie, potrebbe rappresentare un potenziale vettore per la trasmissione di batteri e virus.

Il nuovo disinfettante, chiamato "MAP-1", risolve questo problema trattenendo il suo carico utile di sterilizzazione. La sostanza in questione, infatti, trasporta milioni di nanocapsule polimeriche che aderiscono alle superfici e rimangono lì anche dopo che il liquido vettore si è asciugato.

Queste capsule (non tossiche per l'uomo) contengono un disinfettante che rimane in sospensione fino a quando non viene toccato. Il calore di una mano o l'umidità attiva le capsule, rilasciando il disinfettante sulla superficie. La longevità della sostanza varia in base alla frequenza con cui viene toccato, ma in genere può durare anche fino a 90 giorni.

Le nanocapsule possono aderire su superfici dure (maniglie delle porte, tasti degli ascensori) ma funzionano anche su materiali morbidi come tessuto e plastica. Questo disinfettante potrebbe essere utilizzato per disinfettare i luoghi pubblici una volta sola, molto più conveniente di utilizzare i comuni disinfettanti più volte al giorno. Presto, una società chiamata Germagic inizierà a vendere MAP-1 direttamente ai consumatori in bottiglie da 50-200 ml (l'arrivo in Italia per adesso non è stato ancora confermato), e costeranno tra 9 e 32 dollari.