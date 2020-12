Questo nuovo dispositivo indossabile vi protegge dagli incubi: ecco come

Fare gli incubi non è mai una bella esperienza e chi ne fa spesso potrebbe avere un disturbo del sonno. Nonostante gli scienziati abbiano scoperto molto probabilmente l'origine di questi terribili sogni, aumentati soprattutto durante la recente pandemia, un nuovo dispositivo potrebbe impedire l'insorgere degli incubi durante la notte.

L'idea arriva dal programmatore Tyler Skluzacek per aiutare il padre veterano di guerra, il cui disturbo da stress post-traumatico gli causa problemi durante il sonno. Il programmatore ha inventato uno smartwatch in grado di interrompere gli incubi misurando la frequenza cardiaca e i movimenti del corpo durante il sonno.

L'uomo ha mostrato per la prima volta il suo dispositivo nel 2015, ispirato dai cani guida addestrati che leccano o spingono - per calmarli o svegliare - i veterani con disturbo da stress post-traumatico. Il lavoro del programmatore, infine, si è trasformato in una startup chiamata NightWare, che attualmente sta raccogliendo fondi e conducendo studi clinici per la commercializzazione dell'indossabile.

L'ultimo prototipo dell'azienda utilizza i sensori di un Apple Watch modificato per avere un'idea dei movimenti regolari e della frequenza cardiaca di chi lo indossa durante la notte. Il procedimento è tanto semplice quanto incredibile: quando il dispositivo rileva - attraverso il battito cardiaco e i movimenti - l'incubo, NightWare emette vibrazioni di varie intensità per far "uscire" il possessore dell'indossabile dal brutto sogno, ma senza svegliarlo.

Il mese scorso, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso all'azienda l'autorizzazione come dispositivo terapeutico digitale per il trattamento dei sintomi da stress post-traumatico. I primi studi clinici hanno dimostrato che l'orologio è stato in grado di migliorare la qualità del sonno dei suoi utilizzatori.