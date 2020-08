Questo nuovo dispositivo potrebbe rivoluzionare la tecnologia indossabile

In uno studio pubblicato dall'IEEE Sensor Journal, i ricercatori dell’Università del Surrey, dell’Università di Cambridge e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, situato a Roma, hanno dimostrato l'uso di un dispositivo alternativo: il transistor con sorgente (SGT), utile per la creazione di blocchi di circuiti compatti.

Ormai l’elettronica a base di silicio è diventata notevolmente più piccola ed efficiente in un periodo di tempo davvero breve, portando ad importanti progressi in dispositivi come i telefoni cellulari. Tuttavia, l’elettronica di grandi dimensioni, non ha ancora visto progressi simili perché si basano su un dispositivo, un transistor a film sottile (TFT) e ciò presenta gravi limitazioni.

Il team di ricerca ritiene che il nuovo processo di fabbricazione possa portare ad una generazione di elettronica ultraleggera e flessibile per i dispositivi indossabili e per i sensori. Durante i loro studi, i ricercatori hanno dimostrato di essere in grado di ottenere le stesse capacitò di 12 TFT, utilizzando solo due SGT.

La nuova invenzione potrà migliorare le prestazioni, ridurre gli sprechi e rendere questo nuovo processo più conveniente. Il dott. Radu Sporvia, autore principale dello studio e docente dell’Università del Surrey, dichiara: "Stiamo entrando in quella che potrebbe essere definita l’epoca d’oro dell’elettronica, grazie anche all'arrivo dei dispositivi abilitati per il 5G e IoT. Tuttavia, i componenti elettronici realizzati sono stati sempre più complicati ed hanno ostacolato le prestazioni di tanti dispositivi".

Il design offre un processo di costruzione molto più semplice rispetto ai normali transistor. I circuiti Source-Gated, infatti, sono molto più economici da riprodurre in larga scala e ciò risiede tutto nella loro semplicità, diminuendo notevolmente gli sprechi di componenti. "Questo design elettronico di grandi dimensioni, così elegante, potrà tradursi in futuri cellulari, fitness tracker o sensori intelligenti ed efficienti dal punto di vista energetico, sottili e molto più flessibili rispetto a quelli che abbiamo oggi", conclude infine l'esperto.

Insomma, potremmo essere di fronte a una vera e propria rivoluzione di questo ambito sempre in crescita.