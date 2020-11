Nuovo DPCM di novembre: ecco le fasce per ogni regione d'Italia

Pochi minuti fa il Presidente del consiglio Conte è intervenuto in diretta per spiegare in dettaglio come le regioni d’Italia siano state suddivise a seguito delle nuove disposizioni del DPCM, e che verrà attuato con un giorno di ritardo rispetto a quanto previsto, dal 06 novembre 2020.

Regioni in Zona Rossa: rientrano nella fascia più controllata e a rischio ad infezione Covid-19 le regioni di Calabria, Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte. Qui l’autocertificazione sarà obbligatoria sempre, per ogni situazione, potendone usufruire solo per giustificare spostamenti dovuti a motivi di primaria necessità, o per lavoro o per salute (vi ricordiamo che qualsiasi tipo di mobilità è proibita, ma l’attività sportiva individuale è concessa). Al contrario di quanto si pensava prima però, nelle zone rosse potranno rimanere aperti – rispettando l’orario del coprifuoco – anche barbieri e parrucchieri.

Regioni in Zona Arancione: in questa fascia troviamo solamente due regioni, ovvero la Puglia e la Sicilia. Qui vi abbiamo spiegato quali sono le varie limitazioni delle fasce, e quella arancio è quella che cade nella tipologia di “rischio 3” (cioè alto).

Regioni in Zona Gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Toscana, Umbria, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Trentino Alto-Adige (provincia autonoma di Bolzano e provincia autonoma di Trento).

L’andamento regionale verrà tenuto costantemente sotto controllo, e verrà aggiornamento ogni 14 giorni. C’è una possibilità quindi che chi si trova in zone con forti restrizioni possa vedere la propria situazione leggermente migliorata (ma attenzione: la pandemia è fortemente in corso nel nostro paese, e anche le zone “Gialle” sono a rischio). Ma è anche possibile che si vada peggiorando, verso i “soft lockdown”, come già son state rinominate sul web le nuove restrizioni. Le nuove direttive saranno in vigore fino al 3 dicembre 2020.



In calce alla news trovate anche il pratico memorandum redatto e pubblicato sul sito ufficiale del Governo.