Il nuovo ebook dell NASA rivela nuovi particolari della Terra vista di notte

Earth at Night è il nuovo ebook della NASA, di circa 200 pagine, e mostra più di 150 immagini notturne del nostro pianeta, catturato dai satelliti e dagli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale in più di 25 anni di missioni.

La NASA, che ieri ha annunciato il completamento del prossimo razzo che andrà sulla Luna, ha mostrato immagini che rivelano come l'attività umana e i fenomeni naturali illuminano la notte, in ogni parte del mondo, dipingendo l'intricata struttura delle città, i vulcani e gli incendi si scatenano, le aurore danzano ai poli e la luce lunare si riflette sulla neve.

"Earth at Night esplora la luminosità della Terra quando è al buio," dice Thomas Zurbuchen, amministratore del NASA's Science Mission Directorate. "Il libro è una raccolta di storie che dipingono l'interazione tra scienza e meraviglia. Sono onorato di condividere la splendida e accattivante esplorazione del nostro pianeta."

Oltre alle immagini, il libro include le spiegazioni di come gli scienziati hanno utilizzato queste osservazioni per studiare e cambiare il nostro pianeta e hanno aiutato a prendere decisioni più sostenibili energeticamente.

La NASA ha riunito insieme tecnologia, scienza e la possibilità unica di poter osservare la Terra per migliorare le condizioni di vita dell'umanità. L'agenzia rende disponibili i suoi dati per chiunque voglia utilizzarle per sviluppare tecnologie che possano migliorare la nostra società.

Il libro è disponibile online sul sito della NASA.