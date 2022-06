Nuovo, enorme leak per Google Pixel 6a: qualcuno lo sta già vendendo online

Nella giornata di ieri abbiamo visto il primo unboxing di Google Pixel 6a, ma oggi pare che i leak sullo smartphone siano aumentati. A dimostrazione del fatto che diversi prototipi del device siano in circolazione, nonostante la sua uscita sia programmata per luglio, è il fatto che qualcuno stia cercando di vendere varie unità di Pixel 6a in rete.

A riportare la notizia è il giornalista Nils Ahrensmeier, che spiega di aver trovato il nuovo smartphone Google in vendita su Facebook Marketplace, esattamente come avvenuto qualche giorno fa per i prototipi di Pixel 7 Pro. Anche alcune unità di Pixel 7 sono state vendute su Ebay, nonostante il lancio dello smartphone sia in programma solo per il mese di ottobre.

Per quanto riguarda Pixel 6a, lo smartphone sarebbe stato messo in vendita su Facebook da parte di un utente originario della Malaysia per un prezzo compreso tra i 2.200 e i 2.300 Ringgit, ovvero 500 Dollari circa. Il prezzo sembra dunque essere in linea con quello previsto per lo smartphone, che però non debutterà sul mercato globale prima di fine luglio.

Le indagini di 9to5Google spiegano che la persona che sta cercando di rivendere i Google Pixel 6A in Malaysia è con ogni probabilità un rivenditore specializzato in tecnologia e informatica, che sul suo profilo ha messo in vendita anche altri device della linea Pixel, ovviamente tra quelli già usciti sul mercato. Per questo motivo pare probabile che Google abbia iniziato le spedizioni del suo smartphone midrange subito dopo l'I/O.

Probabilmente, Big G avrebbe chiesto ai rivenditori di non dare inizio alle vendite dello smartphone prima di fine luglio, ma pare che in alcuni casi le richieste dell'azienda non siano state assecondate. Resta da vedere se Google si muoverà in qualche modo contro i leak o se invece si limiterà a permettere la proliferazione dei Pixel 6a sul mercato prima del lancio ufficiale.